В Судане 11 высокопоставленных офицеров арестованы по обвинению в попытке переворота

По меньшей мере 11 высокопоставленных офицеров, в том числе глава Объединенного штаба Вооруженных сил, арестованы в Судане в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой в начале июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, по обвинению в причастности к антиправительственному заговору арестованы одиннадцать офицеров, "связанных с прежним режимом" отстраненного президента Омара аль-Башира. Среди них - глава Объединенного штаба Вооруженных сил генерал Хашим Абдель Мутталиб, командующий танковыми войсками генерал-майор Насреддин Абдельфаттах и командующий Центральным военным округом страны генерал-майор Бахр.

Согласно источникам телеканала, военный совет располагает "достоверными данными" о вине арестованных.

11 июля власти Судана сообщили о предотвращении попытки государственного переворота. По их данным, высокопоставленные офицеры армии и спецслужб пытались захватить власть с целью недопущения договоренностей между военным руководством страны и гражданской оппозицией. Тогда по обвинению в заговоре было задержано 12 офицеров высокого уровня.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы добиваются скорейшего формирования гражданского правительства.

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