Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов над Йеменом

26 июля 2019 16:00 (UTC+04:00)

Арабская коалиция в Йемене сбила в пятницу беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) в направлении саудовского города Джизан, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным коалиции, йеменские мятежники планировали нанести удар по гражданским целям в городе Джизан.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

С момента вступления арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в военные действия мятежники периодически обстреливают приграничные районы королевства в ответ на бомбардировки своих позиций в Йемене.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Йеменские мятежники с помощью беспилотников атаковали базу саудовских ВВС
Арабские страны 25 июля 05:41
Саудовская Аравия обновила пик экспорта нефти в Китай за счет снижения поставок в США
Арабские страны 25 июля 00:41
Saudi Aramco может принять участие в двух проектах «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане
Энергетика 23 июля 20:27
Компания Саудовской Аравии создаст хлопково-текстильный кластер в Узбекистане
Бизнес 22 июля 15:32
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер, находившийся с мая в Джидде
В мире 20 июля 22:38
США решили перебросить военных в Саудовскую Аравию
Другие страны 20 июля 10:49
Лента новостей
Caspian Drilling Company отказалась от конкурса по участку «Дельфин» в Украине
Энергетика 16:23
В Баку начинается кастинг уличных артистов
Общество 16:20
На место крушения иранского сухогруза привлечены два вертолета МЧС Азербайджана
Происшествия 16:20
На севере Франции отменили красный уровень метеоопасности
Другие страны 16:11
Доходы казахстанского «Самрук-Қазына» достигают 80%
Финансы 16:10
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли до $49 млрд
Финансы 16:08
Потап и группа "Мозги" на красной дорожке "ЖАРЫ" почтили жертв Чернобыльской трагедии (ФОТО)
Звёздный мир 16:07
БТА будет осуществлять экспресс-перевозки во время финала EYOF Baku 2019
Общество 16:07
МИД: Азербайджан оставляет за собой право ответа на провокационные действия Армении
Политика 16:04