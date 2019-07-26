Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов над Йеменом

Арабская коалиция в Йемене сбила в пятницу беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) в направлении саудовского города Джизан, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным коалиции, йеменские мятежники планировали нанести удар по гражданским целям в городе Джизан.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

С момента вступления арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в военные действия мятежники периодически обстреливают приграничные районы королевства в ответ на бомбардировки своих позиций в Йемене.

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