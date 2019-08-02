В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков

2 августа 2019 23:25 (UTC+04:00)

Боевики обстреляли населенный пункт Кардаха сирийской провинции Латакия, в результате погиб один мирный житель, еще трое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.

"В нарушение установленного режима тишины второго августа 2019 года в 06.55 незаконными вооруженными формированиями произведен обстрел населенного пункта Кардаха провинции Латакия... в результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения", - сказал Бакин.

Он сообщил, что в населенном пункте зафиксировано 12 разрывов, боевики из района Джебель-Шахбо обстреляли его из реактивной системы залпового огня.

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