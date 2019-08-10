В стычках в лагере охраны президентского дворца в Йемене погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли во время столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в йеменском Адене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Тридцать человек погибли в результате столкновений внутри лагеря четвертой бригады охраны президентского дворца", - сообщает телеканал.

Согласно источникам телеканала, лагерь перешел в руки переходного совета.

Заместитель главы совета Хани бен Брек подтвердил, что четвертая бригада перешла под контроль сепаратистов.

"Террористическая четвертая бригада охраны дворца пала, и все лагеря терроризма падут один за другим. Отмечаем, что мы не использовали никакого тяжелого вооружения", - написал бен Брек в своем микроблоге в Twitter.

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