На иракской авиабазе возник пожар на складе боеприпасов - СМИ

20 августа 2019 21:00 (UTC+04:00)

Пожар охватил склад боеприпасов на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока не известны, передает иракский телеканал NRT со ссылкой на источник в органах безопасности, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пожар возник на базе, где расположен склад боеприпасов отрядов... подчиняющихся ополчению "аль-Хашд аш-Шааби", - заявил источник. По его словам, отряды гражданской обороны направились к месту инцидента, пожар пока не удается локализовать.

"Американские войска начали эвакуацию находящихся на базе сотрудников", – отметил источник. К базе из Багдада направился также гендиректор гражданской обороны Ирака Казем Баухан.

Информационный портал BaghdadToday при этом со ссылкой на источник в органах безопасности утверждает, что база подверглась "удару неустановленного характера".

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