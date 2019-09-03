Лига арабских государств проводит экстренное заседание для поддержки БАПОР

3 сентября 2019 14:18 (UTC+04:00)

Экстренное заседание по оказанию поддержки Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) проходит в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ), говорится в опубликованном во вторник коммюнике панарабской организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На заседании обсуждается план по оказанию содействия в продлении мандата БАПОР", - говорится в сообщении. Страны ЛАГ хотят, в частности, мобилизовать мировое сообщество для голосования подавляющим большинством в пользу продления мандата, отмечается в сообщении. "Продление мандата при подавляющем большинстве голосов не только будет означать продление работы БАПОР, но и станет ответом на попытки расформировать эту организацию", - говорится в документе.
Как ожидается, голосование по продлению мандата БАПОР пройдет на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН.

БАПОР действует с 1950 года в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии, оказывая, по его собственным данным, продовольственную, образовательную, медицинскую и иную помощь 5 миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, и их потомкам.

Ранее США заявили об отказе делать взносы в БАПОР, раскритиковав работу этой организации. Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов. После решения США арабские страны увеличили финансирование БАПОР, чтобы компенсировать дефицит бюджета организации.

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