Нефтяная промышленность Саудовской Аравии пострадала из-за атак беспилотников

14 сентября 2019 18:36 (UTC+04:00)

Производство и экспорт нефти в Саудовской Аравии серьезно пострадали из-за атак беспилотников, совершенных на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, один из источников указал, что из-за нападения производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день. Это составляет почти половину текущего объема нефтяной добычи Саудовской Аравии.

Ранее телеканал Al Massira сообщил, что сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) взяли на себя ответственность за запуск 10 беспилотников, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии и спровоцировали возгорание. В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Очередная эскалация конфликта произошла летом 2018 года на фоне битвы за Ходейду.

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