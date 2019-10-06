Боевики в масках напали на бюро телеканала Al Hadath в Багдаде

6 октября 2019 00:43 (UTC+04:00)

Неизвестные боевики в масках напали в субботу вечером на бюро спутникового телеканала Al Hadath в Багдаде. Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент этого телеканала Маджид Хамид, который находится в иракской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в результате вооруженного нападения среди сотрудников есть пострадавшие. "Один из моих коллег получил тяжелую травму из-за удара по голове", - сказал корреспондент. Он отметил, что в канцелярии премьер-министра Ирака подтвердили, что по факту нападения проводится расследование.

Al Hadath подробно освещает антиправительственные волнения в Багдаде и других иракских городах, которые начались 1 октября.

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