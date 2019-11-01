Боевики обстреляли правительственные силы Сирии в провинции Латакия

1 ноября 2019 23:24 (UTC+04:00)

Боевики за прошедшие сутки обстреляли позиции правительственных сил САР в трех населенных пунктах провинции Латакия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

За минувшие сутки российские военные зафиксировали 14 случаев нарушения режима прекращения огня, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

"Также обстрелам террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" и иностранных боевиков подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Акко, Телль-Раша и Зувейкат провинции Латакия", - сказал Боренков. По его словам, сирийские военнослужащие не пострадали.

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