Главы МИД Канады и КНР на саммите G20 предметно обсудили ситуацию с задержанными канадцами

24 ноября 2019 08:31 (UTC+04:00)

Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань обсудил ситуацию с задержанными в Китае канадскими гражданами в рамках двусторонней встречи с главой китайской дипломатии Ван И., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У Канады есть озабоченность [по этому вопросу]", - цитирует его телеканал CBC. При этом Шампань отказался раскрывать какие-либо подробности его беседы с главой МИД Китая. "Но вы можете сделать вывод о том, что это было предметное обсуждение, так как встреча [с Ван И] заняла около часа", - сказал он.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее задержали 1 декабря в аэропорту Ванкувера по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.

Оттава считает арест канадских граждан незаконным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Канада может привлекать в Узбекистан инвестиции и технологии
Бизнес 23 ноября 11:52
Спецпредставитель премьер-министра Канады приедет с визитом в Узбекистан
Бизнес 21 ноября 12:42
В новое правительство Канады вошли 18 мужчин и 18 женщин
Другие страны 21 ноября 01:52
Казахстан и Канада могут совместно реализовать геологические проекты
Энергетика 20 ноября 17:05
В Канаде при столкновении двух машин с лосем погиб ребенок
Другие страны 19 ноября 06:32
В Канаде продали черную корову за рекордные $106 тыс.
Другие страны 17 ноября 12:25
Лента новостей
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:34
В работе бакинского метро возникли неполадки - движение по направлениям "Улдуз - Ази Асланов" остановлено
Общество 09:18
В Азербайджане растут объемы производства автомобилей
Бизнес 09:11
Папа Римский помолился в Японии за жертв атомных бомбардировок и христианских мучеников
Другие страны 08:47
В Гонконге образовались очереди к избирательным участкам
Другие страны 08:19
Психически нездоровый мужчина девять часов провел на опоре ЛЭП
Другие страны 07:54
Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов
США 07:33
Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака
Европа 07:21
Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах
Европа 07:05