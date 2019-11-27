Российские вертолеты расширяют зону патрулирования на севере Сирии

27 ноября 2019 08:02 (UTC+04:00)

Российские военные уже три недели работают в небе на севере Сирии. Территория, которую контролируют вертолеты транспортно-боевой авиации, постоянно расширяется, и сейчас в зону патрулирования попадают большие части северных и северо-восточных провинций Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вертолеты не только поддерживают отряды российской военной полиции, которая патрулируют на земле районы у сирийско-турецкой границы, но и обеспечивают безопасность для пунктов распределения гуманитарной помощи, которых с каждой неделей становится все больше в провинциях Хасеке и Алеппо.

"Каждый день осуществляется патрулирование двумя-тремя вертолётами Ми-8 на скорости 200 километров в час на предельно малой высоте. По продолжительности патрулирование занимает около двух часов", - сказал журналистам лётчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев.

На территории, которую патрулирует российский воздушный патруль, находятся крупнейшие в Сирии гидроэлектростанции - обе на реке Евфрат. Это ГЭС "Табка" в провинции Ракка и "Тишрин" на северо-востоке провинции Алеппо. Оба объекта стратегически важные: от их работы зависит электроснабжение многих районов страны.

По словам командира вертолёта Ми-35 Алексея Трефилова, полеты в основном выполняются на север Сирии.

"Полёты выполняем на предельно малых высотах - с огибанием местности - и готовы в любое время дня и ночи выполнить поставленную боевую задачу... Обращаем внимание на то, чтобы не было никаких больших скоплений людей и транспорта", - сказал он журналистам.

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