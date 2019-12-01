Суд Ирака вынес смертный приговор офицеру по обвинению в убийстве демонстрантов

1 декабря 2019 16:21 (UTC+04:00)

Суд Ирака приговорил к высшей мере наказания офицера иракского спецназа по обвинению в убийстве участников протестных акций, которые уже около двух месяцев проходят во многих городах страны. Об этом в воскресенье сообщил иракский новостной портал Mavazin News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступившей информации, уголовный суд провинции Васит, расположенной на востоке страны, "в соответствии со статьей 406 Уголовного кодекса Ирака вынес смертный приговор майору иракских военных сил быстрого реагирования Казему Малеку", обвиненному в убийстве демонстрантов. Еще один иракский офицер, проходивший по тому же делу, приговорен к семи годам лишения свободы.

Как указывает портал, офицерам были предъявлены обвинения в убийстве двух участников антиправительственных выступлений.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время беспорядков погибли более 400 человек, жертвы есть среди как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тыс. человек. Особенно ожесточенные столкновения происходят на юге страны.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил в пятницу о намерении уйти в отставку.

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