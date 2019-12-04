В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии

В международной коалиции опровергли информацию о нанесении ударов на северо-востоке Сирии, где, по сообщениям сирийских СМИ, был ликвидирован один из командиров террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам".

"Коалиция последнее время не наносила никаких авиаударов на северо-западе Сирии", - сказал РИА Новости представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.

Ранее сирийская радиостанция Sham FM сообщила об уничтожении на северо-востоке Идлиба при ударе беспилотного летательного аппарата коалиции командира "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Абу Ахмада аль-Мухаджира. Эта группировка ранее называлась "Джебхат ан-Нусра".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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