Saudi Aramco может провести крупнейшее IPO по высшей цене диапазона

4 декабря 2019 16:53 (UTC+04:00)

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco рассчитывает провести первичное публичное размещение (IPO) своих акций по цене, установленной на верхней границе ценового диапазона, что сделает его крупнейшим в мире листингом. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Энергетический гигант Саудовской Аравии обсуждал оценку своих акций по 32 риала за бумагу после их представления по цене от 30 до 32 риалов. Специалисты, обладающие конфиденциальной информацией, утверждают, что многие управляющие местными фондами размещают заказы именно на этом уровне, а высокий спрос на внутреннем рынке выведет предстоящую сделку на первое место в мире по объему размещения.

Саудовская Аравия намерена разместить 1,5% акций нефтяной компании. По данным Bloomberg, если эта сделка пройдет по высшей ценовой категории, то она принесет $25,6 млрд, превзойдя продажу в 2014 году акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., которая принесла $25 млрд и до сих пор считается крупнейшей в мире.

Стоимость саудовской нефтяной компании при размещении по верхней границе ценового диапазона IPO составит $1,71 трлн. По данным экспертов, Saudi Aramco официально не установила окончательную цену, и она может меняться в зависимости от уровня конечного заказа.

Ожидается, что компания объявит окончательную цену 5 декабря, согласно проспекту IPO. Комментариев по данному поводу от официальных представителей Saudi Aramco до сих пор получить не удалось.

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