Саудовский принц позвонил Трампу после стрельбы на военной базе в США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман позвонил президенту США Дональду Трампу и выразил соболезнования в связи со стрельбой на военной базе во Флориде, устроенной саудовским военным, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти СШA ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно.

Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также во время стрельбы один из товарищей аль-Шамрани предположительно снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины. Спецагент ФБР в ходе пресс-конференции отказалась комментировать сообщения о наличии видео.

"В ходе телефонного разговора наследный принц выразил соболезнования президенту США, а также соболезнования и поддержку семьям жертв трагического инцидента в штате Флорида и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении агентства.

Вместе с тем, кронпринц выразил готовность предоставить США любую информацию, которая поможет в расследовании произошедшего.

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