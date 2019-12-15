В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков

Число демонстрантов, пострадавших в центре Бейрута при столкновениях с силами внутренней безопасности и армией, достигло 54 человек, сообщает ливанский телеканал LBC со ссылкой на гражданскую оборону, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пострадали 54 активиста. Десятки людей госпитализированы", - сообщает телеканал. В центр города продолжают прибывать кареты скорой помощи.

МВД Ливана объявило о 20 пострадавших сотрудниках полиции, включая троих офицеров.

По словам корреспондента телеканала, столкновения возобновились в третий раз после того, как в толпу митингующих была брошена дымовая граната. Участники акции протеста начали забрасывать кордоны полиции камнями. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ.

Серьезное противостояние между митингующими и армией началось в районе 17.00 по местному времени после того, как группа активистов попыталась прорваться к зданию парламента. Столкновения с применением камней, дубинок и слезоточивого газа длились несколько часов. Спустя некоторое время в центр Бейрута стали прибывать активисты из отдаленных городов Ливана, чтобы поддержать своих соратников.

Ранее на другой стороне Площади павших в центре Бейрута - на мосту "Ринг" - шли столкновения между полицией и сторонниками шиитских партий, которые пытались прорваться на площадь и разгромить палатки демонстрантов. Агрессивно настроенные молодые люди забросали полицию камнями и фейерверками. Ситуацию удалось стабилизировать после прибытия подкрепления и непродолжительных переговоров.

В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжают находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.

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