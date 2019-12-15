В Ираке обнаружено массовое захоронение более 640 человек

15 декабря 2019 20:22 (UTC+04:00)

Массовое захоронение, в котором покоятся тела 643 мирных жителей, обнаружено вблизи иракского города Эль-Фаллуджа в провинции Анбар. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Братская могила, которая датируется 2016 годом, когда этот регион страны контролировали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), найдена в районе Эс-Саклявия в 5 км к северу от Эль-Фаллуджи. Как полагают представители местных властей, погребенные в ней, скорее всего, являются выходцами из племени "аль-мухамда". Тогда все они бесследно пропали, и до сих никто ничего не знал о их судьбе.

В числе жертв этой расправы были дети.

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