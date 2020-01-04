Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани

МИД Катара призвал проявить сдержанность после убийства в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани, чтобы избежать последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избавить Ирак, его народ и население региона от порочного круга насилия и последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации", - говорится в сообщении министерства в его микроблоге в социальной сети Twitter.

Катар предостерег от продолжения демонстрации насилия в Ираке, что, по его мнению, может привести к печальным последствиям, и напомнил международному сообществу об ответственности за безопасность региона Персидского залива.

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