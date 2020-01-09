Эксперты ООН считают, что хуситы не причастны к атаке на предприятия Saudi Aramco

9 января 2020 03:32 (UTC+04:00)

Эксперты ООН, проводящие расследование сентябрьской атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, считают, что йеменские хуситы не стоят за нападением, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на заверения в обратном, силы хуситов не атаковали [нефтяные месторождения] Абкаик и Хурайс 14 сентября 2019 года", - приводит агентство выдержку из доклада, представленного комитету по санкциям в отношении Йемена СБ ООН 27 декабря.

По мнению экспертов, дальность полета беспилотников и баллистических ракет, использованных для нападения, слишком мала, чтобы позволить им долететь до объектов Saudi Aramco с территории Йемена. Кроме того, в докладе отмечается, что нападение произошло с севера, а не с юга, как было бы при атаке со стороны хуситских территорий.

Как передает Reuters, эксперты сомневаются в йеменском происхождении оружия из-за сложности его конструкции. "По техническим характеристикам некоторые из этих снарядов имеют сходство с оружием, произведенным в Иране", - говорится в докладе.

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