Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и их союзники предприняли попытку масштабного наступления на позиции армии Сирии на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийская армия на юго-востоке провинции Идлиб отразила масштабную атаку на свои позиции террористов "Джебхат ан-Нусра" и союзных им бандформирований", - пишет агентство.

В ходе боестолкновений у деревни Абу-Дафна террористы применили тяжелое вооружение. Бойцы сирийской армии, вступив в бой, заставили террористов отступить после того, как те понесли большие потери в живой силе и технике. В том числе, сирийская артиллерия ракетным огнем отрезала пути снабжения передовых отрядов атакующих боевиков.

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