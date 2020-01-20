Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии

20 января 2020 02:38 (UTC+04:00)

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в контактах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразили готовность решить проблему нефтяной отрасли страны, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Канцлер и я в переговорах с премьер-министром Сарраджем и генералом Хафтаром перед переговорами здесь, в ведомстве канцлера, обсудили вопрос нефти. Обе стороны пояснили, что в целом готовы найти решение", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине.

По его словам, комплексный вопрос остается на столе переговоров и будет обсуждаться в грядущие дни и недели.

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