На севере Сирии при взрыве автомобиля погибли шесть человек

Взрыв заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд на северо-востоке Сирии унес жизни шестерых человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила радиостанция Sham FM.

"Шестеро мирных жителей погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Телль-Абъяде провинции Ракка", - сообщила радиостанция.

Город Телль-Абъяд, расположенный на сирийско-турецкой границе, перешел под контроль протурецких сил после начала в октябре 2019 года военной операции "Источник мира", объявленной Анкарой для создания безопасной зоны на севере САР.