Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам запросит $500 млн на программы в Сирии

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок намерен в ближайшее время представить пересмотренный план оказания гуманитарной помощи населению на северо-западе Сирии на сумму $500 млн. С таким заявлением он выступил в среду на заседании Совета Безопасности ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гуманитарные операции продолжаются, но нынешнего объема помощи недостаточно, - заявил он. - 6 февраля я проинформировал Совет Безопасности о необходимости предоставить $36 млн на оказание помощи перемещенным лицам на предстоящие шесть месяцев, однако сейчас очевидно, что этого недостаточно. В ближайшие несколько дней мы представим пересмотренный план, предусматривающий оказание помощи на сумму $500 млн для 1,1 млн человек".

По словам Лоукока, "рассматриваются все возможности по расширению гуманитарной помощи на северо-западе Сирии". "Мы обсуждаем с Турцией возможность открытия пунктов пропуска на границе в течение семи дней в неделю, - добавил он. - Мы обратились к правительству в Сирии за разрешением на то, чтобы оценить ситуацию в тех районах, которые перешли под контроль правительства".