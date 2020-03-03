Асад назначил парламентские выборы в Сирии на 13 апреля

Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба сирийского лидера.

"Выборы членов парламента Сирии назначаются на понедельник 13 апреля 2020 года", - цитирует пресс-служба указ Асада.

На выборах в 2016 году явка составила 57,56%. Тогда за 250 мест в парламенте, половина из которых традиционно отводится представителям рабочих и крестьян, борьбу вели 3,5 тысячи кандидатов.