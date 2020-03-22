В секторе Газа зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Два первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в секторе Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили местные власти.

Коронавирусная инфекция обнаружена у двух палестинцев, вернувшихся из Пакистана. Инфицированные находятся в карантинном центре недалеко от границы с Египтом.

Согласно последним данным, в Израиле выявлено 883 случая заражения коронавирусом, в Палестине (на Западном берегу реки Иордан) - 52.