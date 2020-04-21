СМИ: Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку в районе Пальмиры

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство SANA.

По его данным, сирийские силы ПВО сумели поразить несколько ракет в небе над Пальмирой прежде, чем они достигли наземных целей.

По сведениям телеканала Al Mayadeen, израильские самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры (240 км от Дамаска).

15 января ВВС Израиля атаковали военный аэродром Т-4 на востоке провинции Хомс. Удары по нему были нанесены со стороны пограничного с Иорданией и Ираком города Эт-Танф, где находится американская военная база.

31 марта сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских самолетов на военный аэродром Шайрат в 38 км к востоку от Хомса. Тогда израильские ВВС нанесли удары из воздушного пространства соседнего Ливана.