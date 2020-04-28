Хафтар заявил, что Ливийская национальная армия берет на себя управление страной

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в понедельник о том, что берет на себя управление страной. Об этом заявил в видеообращении к нации сам ее командующий, передает телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральное командование вооруженных сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения, - говорится в обнародованном заявлении Хафтара. - Несмотря на тяжелое бремя ответственности, мы принимаем волю народа и делегируемый им мандат".

По словам фельдмаршала, ЛНА будет работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. "Люди должны быть хозяевами своей судьбы и выбирать свое будущее путем демократии, - сказал Хафтар. - С самого первого дня нашей целью была защита воли ливийцев".

Он также заявил, что Схиратское соглашение разрушило страну, поставило ее в опасное положение, а "теперь стало частью темного прошлого".