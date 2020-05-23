В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
Представитель МВД Саудовской Аравии Талаль аш-Шальхуб в эфире «Аль-Арабия» заявил, что в стране с 22 мая введен полный запрет на передвижение, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
По его словам, сотрудники органов правопорядка с 17.00 начали следить за выполнением ранее объявленной меры по полному запрету на передвижение во всех городах и районах королевства. Данное ограничение будет действовать до 27 мая.
Решение об остановке движения в стране на пять дней празднования окончания месяца мусульманского поста Рамадана было принято из-за стремительного распространения коронавируса. За последнии сутки в королевстве обнаружили 2 642 случая COVID-19.
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