В Саудовской Аравии откроют мечети

Арабские страны 30 мая 2020 07:58 (UTC+04:00)
В Саудовской Аравии откроют мечети

Саудовская Аравия объявила о постепенном открытии мечетей, закрытых по всему королевству из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщил министр по делам ислама Абдель Латиф бен Абдель Азиз Аль аш-Шейх. С благословения хранителя двух святынь в Мекке и Медине короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда возобновляются молитвы и в мечети Пророка в Медине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, которые приводит Саудовское агентство печати, "мечети откроются в воскресенье, за исключением святыни в Мекке". Мечеть Пророка в Медине, отметил министр, также откроет двери для правоверных в рамках программы ослабления ограничений, вызванных борьбой с новым коронавирусом. "В ходе инспекционных проверок мы убедились, что наши мечети завершили подготовку к работе и находятся в отличном состоянии", - добавил он.

В соответствии с распоряжением Главного управления Саудовской Аравии по делам двух святынь наполняемость мечети Пророка не должна превышать 40%, при этом из внутреннего двора будут убраны все ковры для молящихся. Заповедная мечеть в Мекке пока остается закрытой.

Власти королевства объявили о закрытии из-за пандемии на неопределенное время двух главных исламских святынь 20 марта. За три дня до этого по всему королевству были закрыты все молельные дома, сделанное сначала для этих святынь исключение было отменено.

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