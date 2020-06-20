Власти Саудовской Аравии объявили об отмене комендантского часа с 21 июня

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило об отмене с воскресенья комендантского часа, который был введен в королевстве 23 марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Действие комендантского часа во всех районах страны прекращается с 06.00 утра 21 июня", - говорится в заявлении МВД, которое приводит телеканал. В нем подчеркивается, что "возвращение королевства к нормальной жизни должно сопровождаться строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер". Власти призывают подданных "придерживаться социальной дистанции, носить защитные маски, закрывающие рот и нос, использовать перчатки, а также ограничить собрания присутствием не более 50 человек". Нарушителям превентивных мер грозит наказание, указывается в документе.

Саудовское правительство снимает все введенные ранее ограничения на экономическую и торговую деятельность. С 21 июня разрешено возобновить работу государственным учреждениям и частным компаниям.

Вместе с тем, сухопутные и морские границы королевства остаются по-прежнему закрытыми, и решения о возобновлении авиасообщения с зарубежными странами властями пока не принято. Отложено также на неопределенное время проведение малого хаджа (умры) к исламским святыням.