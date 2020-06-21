Армия Хафтара объявила бесполетной зоной город Сирт и его окрестности
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Сиртом и его окрестностями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал "Аль-Арабия", передает
В частности, по его словам, "любые цели, которые нарушат установленный армией запрет в этой зоне, будут сбиваться". Кроме того, указал он, запрещено распространение какой-либо информации по поводу передвижения сил ЛНА.
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