Участники конференции по Ливану пообещали более €200 млн срочной помощи стране

Участники состоявшейся в воскресенье донорской видеоконференции по Ливану договорились выделить стране в общей сложности более €200 млн в качестве срочной помощи для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.

"Сейчас в качестве первого шага собрано более €200 млн срочной помощи. Только одна Германия дополнительно выделит €20 млн, чтобы облегчить огромные страдания, которые сейчас испытывают в Бейруте", - сказал он. По словам Мааса, "потрясло то, сколько стран со всего мира участвовали" в донорской конференции.

"Деньги, которые мы предоставляем, в основном будут направлены агентствам ООН, например, Всемирной продовольственной программе или Международному Красному Кресту", - уточнил политик. Он выразил уверенность в том, что средства поступят туда, куда нужно, "а именно, людям, которые оказались в нужде в Бейруте". Маас не исключил оказания дальнейшей помощи "там, где это будет необходимо".

Глава МИД ФРГ также выразил свое понимание в связи с протестами в Бейруте. "Я думаю, что всегда нужно понимать ситуацию, когда люди недовольны тем, что происходит в их стране. Это не новая ситуация в Ливане", - сказал Маас. Он надеется, что "ответственные лица в ливанском правительстве осознали знамение времени и понимают, что дальше так не может продолжаться".

Франция получила обещания от участников видеоконференции об оказании этой стране краткосрочной помощи в размере €250 млн. Об этом сообщил в воскресенье Елисейский дворец.

Как указывается в заключительном коммюнике встречи, проходившей под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, ее участники "обязались предоставить значительные ресурсы" с тем, чтобы оказать помощь ливанскому населению. Как уточнили в Елисейском дворце, предоставление краткосрочной помощи не будет увязываться с проведением реформ в Ливане.

"Координацию данной помощи будет осуществлять ООН. Она будет предоставлена непосредственно ливанскому населению в условиях транспарентности и с большой эффективностью", - подчеркнули представители стран-участниц встречи. Согласно произведенным оценкам, ущерб, нанесенный Бейруту взрывом, исчисляется в предварительном порядке по меньшей мере в €15 млрд. Ливан, государственная задолженность которого превышает 150% от ВВП, не в состоянии самостоятельно выделить такие средства.

Страны-участницы высказались за проведение "объективного, независимого и достойного доверия" следствия в связи с произошедшим в Бейруте взрывом и предложили в этом вопросе свою поддержку ливанской стороне.