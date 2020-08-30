Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 190

Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа, возросло до 190. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в отчете временного правительства Ливана.

Ранее сообщалось о 178 погибших.

По сведениям Al Arabiya, пропавшими без вести все еще числятся не менее трех человек, более 6,5 тыс. пострадали.