В МИД Катара заявили, что межафганские переговоры начнутся 12 сентября в Дохе

Межафганские мирные переговоры начнутся в катарской столице Дохе 12 сентября. Об этом говорится в сообщении МИД Катара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Катар рад объявить о том, что афганские мирные переговоры начнутся в Дохе в субботу, 12 сентября 2020 года", - отметили в дипведомстве.

Как указали в МИД Катара, прямые переговоры между различными афганскими сторонами представляют собой шаг на пути к прочному миру в Афганистане, который стал возможным благодаря соглашению, заключенному ранее США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе.

В понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Седика Седдики заявил, что делегация "полностью готова" к переговорам с представителями движения "Талибан" и все технические проблемы перед переговорами в Дохе урегулированы. Одной из причин отсрочки диалога было требование талибов выпустить из тюрьмы шестерых радикалов, против чего выступали Австралия и Франция. Однако, как стало известно телеканалу Tolo News, упомянутые сторонники движения "Талибан" в четверг были доставлены из Кабула в Доху.