МАГАТЭ направило в Бейрут миссию для исследования радиационной угрозы после взрыва в порту

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Ливан для оказания содействия местным властям по исследованию потенциальной радиационной угрозы от взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гросси отметил, что МАГАТЭ тесно сотрудничает с ливанскими властями для оценки ущерба сфере здравоохранения и инфраструктуре Бейрута после взрыва в порту.

"Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи с привлечением групп Сети реагирования и оказания помощи (РАНЕТ) из государств - участников прибыла в Ливан в субботу и сегодня приступит к работе по оказанию содействия в проведении радиационных исследований, взятии проб и анализов, а также по консультированию о потенциальных угрозах радиации", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли 192 человека, пострадали 6,5 тыс. и более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся в амбаре №12 в порту.

Сеть реагирования и оказания помощи РАНЕТ оказывает содействие государствам - участникам МАГАТЭ в радиационном обследовании, определении уровней радиоактивного загрязнения, проведении радиологического скрининга и выявлении радионуклидов.