В строящемся торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар

Крупный пожар вспыхнул во вторник в строящемся торговом комплексе в центре Бейрута. Об этом сообщил телеканал LBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на месте возгорания уже работают пожарные бригады. О пострадавших информация не поступала.