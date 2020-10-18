Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье в Манаме в ходе визита высокопоставленной израильской делегации, сообщил глава МИД королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

"Мы подписали соглашение об установлении дипломатических отношений с Израилем, - сказал он. - Мы привержены пути мира и диалога, на Ближнем Востоке должен быть достигнут справедливый и всеобъемлющий мир. Решение о сосуществовании двух государств - Израиля и Палестины - должно быть достигнуто в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой 2002 года".

В общей сложности в Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.

Официальная израильская делегация под руководством председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира Бен-Шаббата в сопровождении американских представителей во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным вылетела в воскресенье первым в истории авиарейсом из Израиля на Бахрейн для продвижения нормализации отношений и экономического сотрудничества между двумя ближневосточными странами.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту".

Заключение мира стало возможным благодаря активному продвижению со стороны США. Перед подписанием договоренностей президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей и отозвала своих послов из Абу-Даби и Манамы.