В Египте начинаются парламентские выборы

Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) начинаются в субботу в Египте. Мандат парламента нынешнего созыва истекает в январе 2021 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование в рамках первого тура в 14 из 27 провинциях продлится два дня, его результаты должны быть обнародованы не позднее 1 ноября. 7-8 ноября в оставшихся 13 провинциях пройдет второй тур выборов. Для египтян, проживающих за рубежом, проводится досрочное голосование. Нынешние выборы продут уже в новом формате на основе принятых поправок к закону о выборах, которые скорректировали принципы избирательной системы и разделения избирательных округов. Так, борьба за 284 места в парламенте будет проходить по системе закрытых списков, еще 284 мандата определятся в результате голосования по индивидуальной системе. Еще 28 депутатов должны быть позднее назначены президентом страны.

"Поправки к закону предусматривают, что число избранных членов Палаты представителей должно составлять 568 с условием, что женщинам выделяется не менее 25% мест, - рассказала ТАСС депутат парламента Зейнаб Салем. - Президент может назначить не более 5% депутатов, и, таким образом, общее число избранников составляет 596 депутатов". По ее словам, закрытые списки были пропорционально распределены по четырем избирательным округам. Кроме того, пояснила депутат, "каждый избирательный список должен включать кандидатов от разных срезов общества - христиан, рабочих, крестьян, людей с особыми потребностями, проживающих за границей египтян и женщин".

Согласно заявлению египетского избиркома, в эти четыре закрытых списка вошли партии и коалиции "Национальный список за Египет", "Египетский призыв" ("Нидаа Маср"), Египетские сыновья" ("Абна Маср") и "Новые независимые". При этом, согласно опросу общественного мнения, высокие шансы на попадание в парламент есть у "Национального списка за Египет" и партии "Будущее нации".

Как пояснила ТАСС бывшая заместитель председателя Верховного конституционного суда советник Тахани Аль-Габали, "проведение выборов одновременно по спискам и индивидуальным системам не несет в себе никаких конституционных нарушений". "Расширение округов осуществлялось в соответствии с демографическими и географическими критериями, - сказала она. - Эти критерии требуют сильных партий, которые могут охватить эту территорию".

"Нынешнюю избирательную систему можно считать экспериментом переходного периода, - считает советник. - Политическая жизнь в стране пережила период застоя в свете вызовов и угроз национальной безопасности после 2013 года. И Египту необходимо всеобъемлющее видение для развития политической жизни страны, частью которого должны стать разработка нового закона о политических партиях и формирование нового состояния защищенности в праве на свободу выражения мнений", - убеждена Тахани аль-Габали.