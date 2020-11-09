Горящий метеорит упал в Ливане

На севере Ливана упал горящий метеорит, который после вызвал пожар. Об этом сообщает агентство NNA, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Падение было зафиксировано в провинции Аккар возле населенного пункта Аль-Талиль.

После падения метеорит спровоцировал возгорание на плантациях.

Местные жители были удивлены, заметив в небе летящий огненный метеорит, а также назвали увиденное «странным явлением».