Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем

Руководитель внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов извещает о смерти вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема", - говорится в тексте.

Причина смерти не раскрывается.