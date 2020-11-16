Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем
Руководитель внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов извещает о смерти вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема", - говорится в тексте.
Причина смерти не раскрывается.
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