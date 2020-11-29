В ОАЭ погибла военнослужащая ВВС США
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) погибла американская военнослужащая. Министерство обороны США отмечает, что это произошло в результате происшествия, не связанного с боевыми действиями, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно сообщению военного ведомства, 30-летняя капитан ВВС США Киллиан Лели «погибла 27 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия, не связанного с боевыми действиями, на авиабазе Аль-Дафра».
Другие подробности не приводятся. Причина происшествия выясняется.
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