В ОАЭ погибла военнослужащая ВВС США

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) погибла американская военнослужащая. Министерство обороны США отмечает, что это произошло в результате происшествия, не связанного с боевыми действиями, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению военного ведомства, 30-летняя капитан ВВС США Киллиан Лели «погибла 27 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия, не связанного с боевыми действиями, на авиабазе Аль-Дафра».

Другие подробности не приводятся. Причина происшествия выясняется.