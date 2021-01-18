Египет планирует выйти на самообеспечение нефтепродуктами к 2023 году

Египет планирует к 2023 году полностью отказаться от импорта нефтепродуктов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил в понедельник премьер-министр Мустафа Мадбули.

"К 2023 году, даст бог, Египет выйдет на полное самообеспечение нефтяными продуктами. Мы не будем импортировать произведенные в других странах нефтепродукты", — сказал Мадбули в ходе транслировавшегося телевидением выступления в Палате представителей (нижней палате парламента).

Премьер сообщил, что за 2020 год заключены 26 контрактов на геологоразведку с общей суммой инвестиций в размере почти 11 миллиардов долларов.

"Мы добились полного самообеспечения газом и удовлетворяем потребности местного рынка в различных сферах", — подчеркнул премьер.

По его словам, добыча природного газа возросла за год на 28%. Мадбули также сообщил, что правительство "на 100%" реализовало программу экономических реформ и снизило дефицит бюджета с 10% до 7,9%.

Касаясь пандемии коронавируса, Мадбули заявил, что темпы экономического роста в Египте на фоне пандемии на втором месте в мире после Китая. Премьер отметил, что Египет не стал прибегать к локдауну и смог маневрировать в плане экономики.

Министр нефти страны Тарек аль-Мулла в сентябре сообщил, что в 2016 году импорт бензина достиг отметки в десять миллионов тонн, а в 2020 году Египет импортировал лишь 3,5 миллиона тонн бензина на полтора миллиарда долларов. Причиной тому стал ввод в эксплуатацию НПЗ, реконструкция уже имеющихся, а также инициатива президента страны по переводу автомобилей в Египте на газовое топливо.