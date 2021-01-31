ОАЭ разрешит иностранцам получить гражданство

Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в Персидском заливе, которая разрешит иностранцам получать гражданство. Об этом пишет государственное новостное агентство WAM, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Претендовать на гражданство смогут инвесторы, врачи, изобретатели, ученые, интеллектуалы, работники искусства и члены их семей. Заявки будут рассматривать правительство и местные органы исполнительной власти.

«Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию», — приводятся слова премьер-министра ОАЭ, шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума.

Требования разнятся для профессий, но по общему правилу кандидату нужно иметь не менее 10 лет опыта и рекомендательное письмо от авторитетных фигур в ОАЭ.