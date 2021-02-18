Судья, расследующий взрыв в порту Бейрута, выдал ордер на арест экс-министра
Ливанский судья Фади Савван, который ведет расследование обстоятельств взрыва 4 августа прошлого года в морском порту Бейрута, выдал ордер на арест бывшего министра общественных работ и транспорта Юсефа Фенианоса. Экс-чиновник обвинен "в преступной халатности, которая повлекла за собой трагедию и человеческие жертвы", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что Савван принял решение об аресте после того, как Фенианос официально отказался явиться 17-го февраля на допрос.
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