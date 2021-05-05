Египет рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца
Египет рассчитывает, что решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и курортами республики будет принято в течение месяца. Об этом в среду в беседе с ТАСС рассказал глава Египетской коммерческой службы при министерстве промышленности и торговли Ахмед Магаури Диаб, передает Trend.
"Мы ждем российских туристов и рассчитываем, что решение о возобновлении прямого авиасообщения будет принято в течение месяца", - подчеркнул он.
Диаб добавил, что Египет работает над "целенаправленными шагами по привлечению туристов из России, включая рекламные кампании, чтобы добиться увеличения турпотока в 2022 году".
"Со своей стороны мы готовы обеспечить безопасность российских туристов", - пообещал он.
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