Вашингтон продлил действие указа о защите нефтяных компаний США в Ираке

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие изданного в 2003 году указа, вводящего режим чрезвычайного положения для защиты американских нефтяных компаний, работающих в Ираке. Соответствующее уведомление распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указ был подписан 43-м президентом США Джорджем Бушем - младшим в мае 2003 года. Целью введения чрезвычайного положения было обеспечение юридической защиты интересов американских компаний, действующих в нефтяном секторе экономики Ирака. Кроме того, особые условия были созданы для учрежденного ООН и подконтрольного Вашингтону Фонда восстановления Ирака.

Вторжение в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна США предприняли в марте 2003 года. Буш-младший обосновал это наличием у Хусейна оружия массового уничтожения, что так и не нашло впоследствии подтверждения, и оказываемым Ираком содействием террористическим группировкам, в частности "Аль-Каиде", которая организовала теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.