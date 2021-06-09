Фонд ОПЕК предоставил Банку Мальдив ссуду на 10 миллионов долларов

Фонд международного развития ОПЕК (OFID) объявил о подписании кредитного соглашения с Банком Мальдив для частного сектора на сумму 10 миллионов долларов США, передает Trend со ссылкой на WAM.

По сообщению фонда, заем будет использован для перекредитования малых и средних предприятий (МСП), занимающихся туризмом и сопутствующими услугами на Мальдивах, которые серьезно пострадали от пандемии COVID-19.

Bank of Maldives, как ведущий кредитор индустрии туризма и крупнейшее финансовое учреждение на Мальдивах, предоставит столь необходимый оборотный капитал, чтобы принести пользу предприятиям в сфере туризма и смежных отраслях.

Генеральный директор и управляющий директор Bank of Maldives Тим Сойер прокомментировал: «Финансирование поступает в подходящий момент, поскольку мы увеличили ресурсы для наших мер реагирования на COVID-19 для туристического и делового секторов, серьезно пострадавших от пандемии. С самого начала мы взяли на себя инициативу в смягчении воздействия COVID-19 на бизнес, и эта поддержка со стороны Фонда ОПЕК будет способствовать нашим усилиям по мере того, как страна продолжает свой путь к выздоровлению ».

Со своей стороны,генеральный директор Фонда ОПЕК д-р. Абдулхамид Алхалифа сказал: «Мы рады возможности поддержать восстановление экономики Мальдив после пандемии. Это кредитование частного сектора является дальнейшим развитием наших установленных рамок сотрудничества с Мальдивскими островами. в 1977 году и позволил Фонду ОПЕК предоставлять финансирование государственного и частного секторов для поддержки важнейших проектов развития в стране на протяжении десятилетий ».