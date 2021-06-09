Фонд ОПЕК предоставил Банку Мальдив ссуду на 10 миллионов долларов

Арабские страны 9 июня 2021 17:20 (UTC+04:00)
Фонд ОПЕК предоставил Банку Мальдив ссуду на 10 миллионов долларов

Фонд международного развития ОПЕК (OFID) объявил о подписании кредитного соглашения с Банком Мальдив для частного сектора на сумму 10 миллионов долларов США, передает Trend со ссылкой на WAM.

По сообщению фонда, заем будет использован для перекредитования малых и средних предприятий (МСП), занимающихся туризмом и сопутствующими услугами на Мальдивах, которые серьезно пострадали от пандемии COVID-19.

Bank of Maldives, как ведущий кредитор индустрии туризма и крупнейшее финансовое учреждение на Мальдивах, предоставит столь необходимый оборотный капитал, чтобы принести пользу предприятиям в сфере туризма и смежных отраслях.

Генеральный директор и управляющий директор Bank of Maldives Тим Сойер прокомментировал: «Финансирование поступает в подходящий момент, поскольку мы увеличили ресурсы для наших мер реагирования на COVID-19 для туристического и делового секторов, серьезно пострадавших от пандемии. С самого начала мы взяли на себя инициативу в смягчении воздействия COVID-19 на бизнес, и эта поддержка со стороны Фонда ОПЕК будет способствовать нашим усилиям по мере того, как страна продолжает свой путь к выздоровлению ».

Со своей стороны,генеральный директор Фонда ОПЕК д-р. Абдулхамид Алхалифа сказал: «Мы рады возможности поддержать восстановление экономики Мальдив после пандемии. Это кредитование частного сектора является дальнейшим развитием наших установленных рамок сотрудничества с Мальдивскими островами. в 1977 году и позволил Фонду ОПЕК предоставлять финансирование государственного и частного секторов для поддержки важнейших проектов развития в стране на протяжении десятилетий ».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ИВ Товузского района объявила тендер
ИВ Товузского района объявила тендер
ИВ Сальянского района объявляет тендер на услуги по ремонту дорог
ИВ Сальянского района объявляет тендер на услуги по ремонту дорог
Госагентство жилищного строительства Азербайджана объявило тендер
Госагентство жилищного строительства Азербайджана объявило тендер
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
За 5 месяцев 2021 года инвалидам в Азербайджане передано около 18 тыс. средств реабилитации Общество 17:49
Азербайджанцы в США проводят кампанию в знак протеста против гибели журналистов в Кельбаджаре Политика 17:48
Минсельхоз Кыргызстана обнародовал данные по экспорту Кыргызстан 17:45
Поступления в госбюджет Азербайджана от сдачи в аренду объектов госимущества сократились Финансы 17:43
Состоялась трансляция первого выпуска программы Real – Trend (ВИДЕО) Политика 17:31
В 2020 году вырос долг SOCAR перед Госнефтефондом Азербайджана Энергетика 17:26
Иран планирует сэкономить $3,4 млрд на импортозамещение Экономика 17:25
Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных земель - министр (ФОТО) Бизнес 17:25
Фонд ОПЕК предоставил Банку Мальдив ссуду на 10 миллионов долларов Арабские страны 17:20
В Баку и на Абшероне пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО) Общество 17:15
С начала года пенсионерам в Азербайджане выплачено до 2 млрд манатов Общество 17:13
Байден начал поездку в Европу, где встретится с Путиным США 17:08
Норвегия разрешила использование вакцины Janssen с 15 июня в добровольном порядке Европа 17:06
Президент Турции встретился в Анкаре с парламентской делегацией Азербайджана Политика 17:05
Делегация Сейма Латвии посетила Джума-мечеть в Агдаме (ФОТО) Политика 17:05
В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары Израиль 17:03
В Баку увековечена память журналистов, подорвавшихся на мине в Кельбаджаре (ФОТО) Общество 16:58
Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией вступило в новый этап развития Энергетика 16:51
Азербайджан вышел в лидеры по вакцинации в СНГ Общество 16:48
Военные Азербайджана и Пакистана обсудили в Баку вопросы оперативного планирования Политика 16:43
В Нидерландах прошли акции протеста против Армении (ФОТО) Политика 16:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:37
В Азербайджане выявлено 68 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 239 человек Общество 16:35
Минэнерго Туркменистана перевыполнило производственный план Энергетика 16:33
Азербайджанка Нурана Акбарова получила приз “ Золотой Карандаш” (ФОТО) Общество 16:30
В Азербайджане завершается прием обращений студентов из социально уязвимых групп в связи с финансированием платы за обучение Общество 16:28
ГЭЦ Азербайджана провел очередные выпускные экзамены в 9-х классах Общество 16:24
Восемь пляжей Баку пригодны для купания – Минэкологии Общество 16:21
Гарет Бэйл & Co на Бакинском Олимпийском стадионе (ФОТО) Спорт 16:19
В Туркменистане наблюдается рост в показателях строительно-промышленного сектора Строительство 16:15
Паралич власти, наблюдаемый в Армении на протяжении последнего времени, только обострился – политолог Политика 16:06
Братские отношения Турции и Азербайджана базируются на глубоких исторических корнях - депутат Милли Меджлиса Политика 15:59
Азербайджанская таможня успешно реализует проекты по развитию международной торговли – Сафар Мехтиев (ФОТО) Транспорт 15:53
Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции – посол Азербайджана Политика 15:51
Выделены средства на бурение 13 субартезианских скважин в четырех районах Азербайджана Политика 15:46
Организация гражданской авиации Ирана и Росавиация подписали соглашение о сотрудничестве Экономика 15:45
Обнародованы объемы добычи нефти с азербайджанского месторождения «Бахар» в 2020 году Энергетика 15:38
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 15:37
Швейцарский SECO расширяет доступ к финансированию для МСП Азербайджана Бизнес 15:30
США придают большое значение двусторонним отношениям с Азербайджаном – Филип Рикер (ФОТО) Политика 15:23
Италия в ближайшие недели полностью выведет своих военных из Афганистана Европа 15:19
Счетпалата Азербайджана назвала объем дивидендов от госпредприятий Финансы 15:15
Стратегическое расположение Азербайджана позволяет реализовывать крупномасштабные проекты – министр (ФОТО) Бизнес 15:10
Мастер тара Вамиг Мамедалиев отмечает юбилей: Вся жизнь в музыке мугама (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:09
Жизнь Рамиза Азизбейли поддерживается только аппаратом, отказали многие органы – Нурлан Азизбейли Социум 15:05
В Сочи армянин расстрелял судебных приставов (ВИДЕО) Россия 14:43
В Шуше восстанавливают три исторические мечети (ВИДЕО) Азербайджан 14:42
Прямые зарубежные инвестиции в Грузию сократились почти на треть Бизнес 14:39
Всемирный банк обновил прогноз экономического роста Грузии Бизнес 14:37
Людвик Мкртычян избивал и пытал меня - находившийся в армянском плену Гариб Велиев Политика 14:30
Свыше 70% субъектов предпринимательства Азербайджана активно пользуются страховыми услугами Финансы 14:21
ЕС выделит Таджикистану 100 тысяч евро на помощь пострадавшим от стихии Таджикистан 14:17
Армения - всеми брошенная и никому не нужная страна – армянские СМИ Политика 14:16
Минздрав Кыргызстана: Вопрос поставки китайской вакцины Sinopharm - решен Кыргызстан 14:12
Пакистан готов принять участие в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана Политика 14:09
Бывший азербайджанский пленный рассказал о зверствах армян в Шушинской тюрьме (ВИДЕО) Общество 13:59
Расходы госбюджета Азербайджана в 2020 г. были увеличены на 2,2% Финансы 13:55
Армяне подвергали нас тяжелым пыткам - находившийся в плену азербайджанец Общество 13:52
Создан личный архивный фонд Эльдара Гулиева (ФОТО) Культура 13:51
Следующее судебное заседание по делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских пленных, назначено на 16 июня (ФОТО) Происшествия 13:47
Чистые доходы Азербайджана от продажи углеводородов сократились в 2020 году Энергетика 13:30
Перечень крупных проектов реализован в сфере АПК Казахстана Казахстан 13:29
Израиль может оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных земель Политика 13:28
Туркменистан перевыполнил план по транспортно-коммуникационному комплексу Транспорт 13:21
ЕС продолжает финансировать проекты в сферах агротуризма и агробизнеса в регионах Азербайджана Бизнес 13:13
На освобожденных территориях Азербайджана планируются проекты в области микрофинансирования Бизнес 13:13
На матчи ЕВРО-2020 в Баку проданы 44 тыс. билетов - АФФА Общество 13:02
“В каждом из нас есть огромный потенциал; кто-то им пользуется, а кто-то - нет.”: Кенуль Байрамова, менеджер Загатальского Филиала (ФОТО) Экономика 13:00
В Азербайджане названы основные макроэкономические показатели, оказавшие влияние на доходы госбюджета-2020 Финансы 13:00
Лавров: РФ открыта для скорейшей организации встречи лидеров Израиля и Палестины Россия 12:51
Иран привержен выполнению своих финансовых обязательств перед ООН Политика 12:48
В Карабахе началась уборка зерновых - Trend TV Общество 12:40
Лавров заявил, что Россия не ждет прорывов от саммита Путина и Байдена Россия 12:37
Специалист Минздрава Исмаил Эфендиев: Ежегодно в Азербайджане происходит более 100 случаев интоксикации от укусов змей Общество 12:35
Стала известна повестка внеочередного заседания парламента Азербайджана Политика 12:24
Филиал Siemens AG в Азербайджане объявил о ликвидации Бизнес 12:22
Армения и Азербайджан должны научиться жить вместе как добрые соседи – Лавров Политика 12:08
Как эффективно использовать потенциал азербайджанских художников Культура 12:04
В Азербайджане авиакомпания Silk Way East объявила о ликвидации Транспорт 11:58
В Туркменистане окажут финпомощь предпринимателям Финансы 11:55
В Азербайджане многократно выросло кредитование сферы снабжения электроэнергией, газом, паром и водой Финансы 11:53
Завершена значительная часть строительных работ в Грузии по проекту БТК Транспорт 11:43
В Нидерландах выпустили марки в память о погибших журналистах Сирадже Абышове и Магерраме Ибрагимове (ФОТО) Социум 11:40
В Азербайджане порядок соблюдения в спортивных залах правил в связи с пандемией будет контролировать минмолодежи и спорта Общество 11:34
Туркменистан присоединится к Таможенной конвенции, касающейся контейнеров Транспорт 11:22
Директор экспертной платформы Baku Network встретилась в Москве с исполнительным директором Валдайского клуба Политика 11:17
В Азербайджане вырос объем купонных выплат инвесторам Финансы 11:14
ВБ прогнозирует рост ВВП Узбекистана на 4,8% Узбекистан 11:13
В Азербайджане обсуждается вопрос проведения последнего звонка в школах - минобразования Общество 11:01
Продолжается строительство автодороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (ФОТО) Общество 11:01
В Туркменистане назвали объем поставок дизтоплива в Украину Энергетика 10:53
ВБ дал прогноз по экономическому росту в Таджикистане Таджикистан 10:53
ЕС поддерживает развитие микропредпринимательства в регионах Азербайджана (ФОТО) Экономика 10:52
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 10:48
В Бишкеке начался второй этап вакцинации от COVID-19 Кыргызстан 10:47
Старший помощник главы МИД Ирана провел встречу со спецпосланником ООН по Йемену Политика 10:44
Азер Заде в образе начальника дворцовой стражи фараона выступит в античном римском амфитеатре Культура 10:38
В регионах Азербайджана ускорен процесс вакцинации от COVID-19 Общество 10:22
Посол США в России примет участие в саммите Путина и Байдена США 10:15
Минэнерго США понизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 10:05
Все новости