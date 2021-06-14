Число жертв артудара по больнице в Сирии выросло до 15 человек

Число погибших в результате артиллерийского удара по больнице города Африн на севере Сирии возросло по меньшей мере до 15 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press со ссылкой на сирийских чиновников.

Два снаряда, попавшие в больницу днем ранее, повредили родильное и хирургическое отделения, а одна ракета - поликлинику.

Во время обстрела медучреждение вело прием и были ранены 43 человека. Пациенты и пострадавшие были эвакуированы в другие больницы.

Больница в Африне обслуживает территорию на которой проживают 350 тысяч человек.

Артиллерия стреляла из района где находятся правительственные войска и курдские группировки.

Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган обвинил в атаке группировки курдов, находящиеся в Сирии. В свою очередь организация "Сирийские демократические силы", возглавляемая курдами, опровергла причастность к обстрелу.