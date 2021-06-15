Авиакомпания Emirates понесла в 2020 году убытки в $5,5 млрд из-за пандемии

Крупнейшая на Ближнем Востоке авиакомпания Emirates, базирующаяся в эмирате Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), понесла в прошлом году убытки в размере $5,5 млрд из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник авиаперевозчиком на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем указывается, что за последний год "чистый убыток составил $5,5 млрд, поскольку выручка упала более чем на 66% из-за глобальных ограничений на поездки, вызванных коронавирусом". По информации Emirates, "выручка компании снизилась на $8,4 млрд, а заполняемость пассажирских лайнеров и грузовых самолетов сократилась на 58%".

Авиакомпания была вынуждена приостановить на несколько недель все рейсы пассажирских самолетов в марте 2020 года после закрытия из-за пандемии аэропортов ОАЭ, а также прекращения транзитных рейсов через один из самых загруженных в мире международных транспортных хабов - аэропорт Дубай.

В 2019 году перевозчик зафиксировал прибыль в размере $288 млн.