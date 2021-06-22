В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 20 палестинцев

По меньшей мере 20 палестинцев получили ранения в столкновениях с полицией Израиля в квартале Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах, где израильские власти планируют изъятие домов у живущих там арабских семей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении Палестинского общества Красного Полумесяца.

"Двадцать человек пострадали в результате агрессивных действий оккупантов против палестинцев в Шейх-Джаррахе", - приводит текст заявления местная радиостанция Saut Al-Aqsa. По ее информации, столкновения в квартале продолжаются до сих пор. Израильские силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.